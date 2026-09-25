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ABD Senatosu, İran'a saldırıların sona erdirilmesine yönelik karar tasarısını reddetti

ABD Senatosu, İran'a saldırıların sona erdirilmesine yönelik karar tasarısını reddetti

25.09.2026 00:50:00
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AA
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ABD Senatosu, İran'a saldırıların sona erdirilmesine yönelik karar tasarısını reddetti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sona erdirmesini isteyen karar tasarısını 49’a karşı 50 oyla reddetti. Tasarı, temmuz ayında Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a saldırılarını sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını reddetti.

Senatoda, ABD'nin İran'a saldırılarının sona erdirilmesine yönelik karar tasarısı görüşüldü.

Oylamada, söz konusu "karar tasarısı", 49 lehteki oya karşı aleyhteki 50 oyla kabul edilmedi.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu karara karşı çıkarken, Pennsylvania Senatörü John Fetterman ise karara "ret" oyu veren tek Demokrat oldu.

Söz konusu karar tasarısı, temmuzda Temsilciler Meclisinde 214 lehte, 208 aleyhte oyla kabul edilmişti.

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