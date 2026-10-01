ABD, Suriye’yi silah ambargosu listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Federal Register’da yayımladığı düzenlemeye göre, Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri’nde (ITAR) değişikliğe gidildi.

Böylece cihatçı HTŞ kontrolündeki Suriye yönetimi, savunma ürünleri ve hizmetlerine ilişkin lisans başvurularının genel olarak reddedildiği ülkeler arasından çıkarıldı.

Yeni düzenleme, Suriye’ye sınırsız ya da otomatik silah satışı anlamına gelmiyor.

ABD makamları, bundan sonra Suriye’ye yönelik her savunma ürünü veya hizmeti talebini ayrı ayrı inceleyecek ve lisans verilip verilmeyeceğine vaka bazında karar verecek.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, yeni savunma ticareti politikasının 19 Ağustos 2026’da onaylandığı ve bu değişikliğin mevzuata yansıtıldığı belirtildi.

Karar, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından ABD ile Suriye arasındaki ilişkilerde yaşanan kademeli normalleşmenin son adımı oldu.

Washington yönetimi, son dönemde Şam’a yönelik bazı ekonomik ve diplomatik kısıtlamaları gevşetirken, yeni Suriye yönetimi de ABD ile ilişkileri geliştirmeyi ve yaptırımların kaldırılmasını öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkardı.

Trump yönetimi daha önce de Suriye’ye yönelik bazı ekonomik yaptırımları hafifletmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Suriye’nin bazı güvenlik ve diplomasi başlıklarındaki statüsünü yeniden değerlendirmeye başlamış, iki ülke arasındaki doğrudan temaslar artmıştı.

Buna rağmen ABD’nin Şam Büyükelçiliği 2012’den bu yana kapalı bulunuyor.