ABD, Suriye'yi terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkardı

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi ‘Terörizme Destek Veren Devlet’ olarak tanımlama kararını resmen geri çektiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Heyet Tahrir el-Şam (HTS) grubunu da ABD'nin ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler’ listesinden çıkardığını bildirdi.

"BİR BAŞKA TARİHİ ADIM"

Rubio, bu politika değişikliğinin ‘Başkan Trump'ın Suriye halkına refaha giden bir yol sunma yönündeki bir başka tarihi adımı’ olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, bu kararlar, Devlet Başkanı Ahmed El-Şara yönetimindeki Suriye hükümetinin, güvenlik taahhütlerine ve terörle mücadele önlemlerine yanıt niteliği taşıyor.

Kararın alınmasında Şam'ın geçen kasım ayında IŞİD'i Yenilgiye Uğratma Küresel Koalisyonu'na resmen katılması ve Suriye'nin IŞİD, El Kaide, Hizbullah ve İran yanlısı çeşitli silahlı grupları hedef alan operasyonların etkili olduğu bildirildi.

ABD'li yetkililer, terör listesi tanımlamalarının kaldırılmasının ülkedeki özel sektör yatırımlarının önündeki temel yasal engelleri ortadan kaldırdığını; böylece daha geniş çaplı bir ekonomik toparlanmanın kolaylaştırılmasının ve Suriye'nin uluslararası ticaret ağlarına yeniden entegre edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suriye, 1979 yılında Hafız Esad döneminde bu listeye dahil edilmişti.