ABD Ticaret Bakanı’nın Epstein bağlantılarını ifşa eden isim 'intihar' etti

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair iddiaları gündeme taşıyan eski İngiliz bankacı ve ihbarcı Simon Andriesz, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Andriesz’in ölümünün intihar sonucu olduğu bildirildi.

Andriesz, daha önce Wall Street şirketi BGC Group’ta genel müdür olarak görev yapmıştı. Lutnick ise aynı dönemde şirketin CEO’suydu.

Andriesz’in ölümünü, ihbarcıların hakları konusunda çalışmalar yürüten Transparency Task Force’un kurucusu Andy Agathangelou doğruladı.

Agathangelou, “Topluluğumuzun değerli bir üyesi olan Simon Andriesz’in geçen hafta hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Howard Lutnick, Şubat 2026’da ABD Senatosu’ndaki bir oturumda 2012 yılında Epstein’ın adasını ziyaret ettiğini kabul etmişti. Bu açıklama, Lutnick’in daha önce Epstein ile ilişkisini 2005’te kestiği yönündeki beyanlarıyla çelişmişti.

Lutnick, ziyarete ilişkin olarak ailesiyle birlikte tatildeyken adada yaklaşık bir saat öğle yemeği yediklerini söylemişti.

ABD’li bazı senatörler, bu açıklamanın ardından Lutnick’ten Epstein ile ilişkilerine dair daha fazla belge ve açıklama talep etmişti.

ANDRIESZ E-POSTA YAZIŞMALARINI ORTAYA ÇIKARDI

Andriesz daha önce BBC’ye yaptığı açıklamada, Lutnick’in Epstein ile bir iş ilişkisini kamuoyuna açıklamadığını düşündüren belgelere ulaştığını söylemişti.

Andriesz, 2018 yılına ait bir e-posta zincirinde Lutnick ve Epstein’ın birlikte yer aldıkları bir girişimin geleceğini görüştüğünü öne sürmüştü.

Konu daha sonra BBC’nin “File on 4 Investigates” programında “The Epstein Files: Lutnick, the Royals and the British Whistleblower” başlıklı bölümde ele alınmıştı.

Programın yayımlanmasından kısa süre sonra Andriesz, Transparency Task Force tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmuştu.

Andriesz burada, İngiltere’deki düzenleyici kurumların ihbarcılara yaklaşımını eleştirerek, kamuoyuna bilgi vermenin kariyeri, sağlığı ve ailesi üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu anlatmıştı.

Andriesz, finans piyasalarında 35 yılı aşkın süre çalışmıştı.

LUTNICK’TEN EPSTEIN AÇIKLAMASI

Lutnick ise daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein’a atfedilen suçları ve bu suçlara katılan herkesi açık biçimde kınadığını, mağdurların saygı ve destek görmesi gerektiğini söylemişti.

Lutnick’in Epstein ile geçmişteki temasları, 2026 başında yayımlanan belgelerin ardından ABD’de siyasi tartışma konusu olmuş, bazı Demokrat senatörler Ticaret Bakanı’nın istifasını talep etmişti.