ABD uçak gemisinde kaza: Pilotlar kurtuldu, dört kişi yaralandı

ABD Donanması'na ait USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde iniş sırasında meydana gelen kazada iki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı. Olayda uçak gemisinde görevli dört denizci de yaralandı.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre olay, pazartesi günü Virginia açıklarında seyreden USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde meydana geldi.

Carrier Air Wing 3'e bağlı iki pilot, uçağın gemiye inişi sırasında meydana gelen kaza üzerine fırlatma koltuklarını kullandı.

Pilotlar, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak yeniden uçak gemisine götürüldü. Her iki pilotun da sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildiği bildirildi.

Kazanın ardından uçak gemisinde görevli dört denizcinin de yaralandığı açıklandı.

Yaralılardan biri tedavi için Virginia'nın Norfolk bölgesindeki bir hastaneye sevk edildi. Donanma, söz konusu personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Diğer üç denizcinin ise gemide sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD Donanması, kazaya karışan iki kişilik uçağın tipine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Uçağın kazanın ardından ne durumda olduğu ve olayın hangi nedenle meydana geldiği de henüz açıklanmadı. Donanmanın kazayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

Nimitz sınıfı nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower, 1977 yılında ABD Donanması'nda hizmete girdi.