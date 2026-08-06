ABD uçak gemisinde kriz iddiası: Erzak azalıyor, mürettebat tükeniyor

İran’a yönelik askeri operasyonlarda görev alan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’de yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin azaldığı, ağır çalışma koşulları nedeniyle mürettebatın moralinin düştüğü öne sürüldü.

Askerlerin aileleri, uzun süren görevin kazalara ve ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

MS NOW’a konuşan aile üyeleri, gemide görev yapan denizciler ve deniz piyadelerinin bazı öğünlerde yarım bardak pirinç ile iki tortilladan oluşan yemeklerle yetinmek zorunda kaldığını söyledi.

Aileler ayrıca gemideki mağazada sabun, deodorant ve diş macunu gibi temel kişisel bakım ürünlerinin sıklıkla bulunamadığını ileri sürdü.

Gemide görev yapanların yakınlarına aktardığına göre mürettebat, uzun ve yorucu vardiyalarda çalışırken bazı personel haftalar boyunca izin yapamadı.

Aileler; bazı tuvaletlerin çalışmadığını, duşlarda sıcak su bulunmadığını, küf oluştuğunu ve çamaşır hizmetinin zaman zaman haftalarca verilemediğini öne sürdü.

Gemide üvey oğlu bulunan Bonnie York, moralin son derece düşük olduğunu belirterek mürettebatın kısa süre içinde limana ulaşmaması halinde psikolojik sorunların ağırlaşabileceğini söyledi.

5 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV YAPIYOR

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025’te ana üssü San Diego’dan ayrılmasının ardından ocak ayında Ortadoğu’ya ulaştı. Gemide denizciler ve deniz piyadelerinden oluşan 5 binden fazla personel görev yapıyor.

Görevin başlangıçta yaklaşık yedi ay sürmesi planlanırken İran ile devam eden çatışmalar nedeniyle geminin denizde kaldığı sürenin 250 günü aştığı belirtildi.

Aileler, mürettebatın aylar boyunca yalnızca sınırlı sayıda liman ziyareti yapabildiğini ve dinlenme fırsatı bulamadığını ifade etti.

Gemide oğlu görev yapan eski donanma personeli Brett Snow, uçak gemilerinin barış zamanında bile son derece tehlikeli çalışma alanları olduğunu söyledi.

Personelin dinlenmeden, her gün ağır şartlar altında çalışmasının kaza riskini artırdığını belirten Snow, mevcut koşulların ciddi bir felakete zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Bir başka aile üyesi ise oğlunun geminin güvertesinde aşınma nedeniyle delikler oluştuğunu söylediğini aktardı.

RUH SAĞLIĞI UYARISI

USS Abraham Lincoln’ün ana limanı San Diego’yu temsil eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Sara Jacobs, mürettebatın yorgunluğu ve ruh sağlığı konusunda ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

Jacobs, uzun süreli tükenmişliğin ağır sonuçlara ve intihar riskinde artışa yol açabileceğini belirterek personelin koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

ABD Beşinci Filosu Sözcüsü Joseph Hontz, geminin güvertesinde delikler bulunduğu iddiasını reddetti. Gerekli durumlarda aşınma ve hasarların mürettebat tarafından onarıldığını söyledi.

Hontz, 250 günü aşan görevin hem personel hem de ekipman açısından zorlayıcı olduğunu kabul etti ancak USS Abraham Lincoln’ün kendisine verilen tüm görevleri yerine getirebilecek durumda olduğunu savundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nisan ayında USS Abraham Lincoln ile USS Tripoli’de yiyecek sıkıntısı yaşandığına ilişkin haberleri reddetmişti.

Hegseth, küçük porsiyonların görüldüğü fotoğrafların yayımlanmasının ardından iddiaları “yalan haber” olarak nitelendirmişti. ABD Donanması da gemilerde yeterli miktarda gıda bulunduğunu ve personele besin değeri dengeli öğünler verildiğini savunmuştu.

TRUMP’A OY VEREN AİLELERDEN TEPKİ

MS NOW’a konuşan bazı aileler, 2024 seçimlerinde Donald Trump’a oy verdiklerini ancak İran’a karşı savaşa girilmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Oğlu gemide görev yapan Nicole Conrad, Hegseth’e USS Abraham Lincoln’ü ziyaret ederek koşulları yerinde incelemesi çağrısında bulundu.

Bonnie York ise Trump’a savaşlara girmeyeceği yönündeki açıklamaları nedeniyle oy verdiğini ancak ABD ordusunun mevcut süreçte sınırlarına kadar zorlandığını düşündüğünü belirtti.