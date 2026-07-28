ABD üssünde beyaz fosfor paniği: Tahliye kararı verildi

Güney Kore Güvenlik Bakanlığı, Osan Hava Üssü’nde beyaz fosfor sızıntısı yaşandığını açıkladı. Sızıntının ardından önlem amacıyla üssün yakınlarında yaşayan yurttaşlara bölgeden uzaklaşmaları yönünde uyarı yapıldı.

Güney Koreli itfaiye ekipleri ile Güney Kore’deki ABD kuvvetleri, sızıntının yaşandığı bölgede arındırma çalışması başlattı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, tahliye uyarısı yaklaşık yarım saat sonra kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Osan Hava Üssü yönetimi, yerde meydana gelen bir olay nedeniyle üs personeli ile çevrede yaşayanları korumak amacıyla güvenlik çemberi oluşturulduğunu açıkladı.

Üssün acil müdahale ekiplerinin izole edilen olayı kontrol altına almak için çalıştığı belirtilirken, durumun büyük bir dikkat ve hızla yönetildiği ifade edildi.

Ancak üs yönetimi, ilk açıklamasında sızan maddenin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Reuters’ın konuya ilişkin yorum talebine ABD’nin Güney Kore’deki askeri birimlerinden ilk aşamada yanıt gelmedi.

BEYAZ FOSFOR NEDİR?

Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan yüksek derecede toksik bir madde olarak biliniyor.

Yoğun duman oluşturma özelliği nedeniyle askeri operasyonlarda sis perdesi yaratmak amacıyla kullanılan beyaz fosfor, yangın çıkarıcı mühimmatlarda da kullanılabiliyor.

Maddeyle doğrudan temas ciddi yanıklara ve zehirlenmeye yol açabiliyor.

SIZINTININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, sızıntının nasıl meydana geldiğine ve çevre üzerinde kalıcı bir etkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapmadı.

Arındırma çalışmalarının ardından çevredeki tahliye uygulamasının sona erdirildiği, olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü bildirildi.