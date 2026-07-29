ABD ve Suudi Arabistan Irak’a hava saldırısı düzenledi: En az 20 ölü

ABD ile Suudi Arabistan, Irak’ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Suudi savaş uçaklarının Irak'ın doğusundaki çeşitli bölgelerde gruplara ait lojistik merkezler ve silah depolarına hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Irak’taki Haşdi Şabi Ninova Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde Haşdi Şabi mevzilerine düzenlenen saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, kuruma ait bazı bina ve mülklerde de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

20 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Haşdi Şabi’den yapılan ikinci açıklamada, saldırılarda Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala gibi birçok Irak vilayetini kapsadığı ifade edildi. Saldırıların üsler, araçlar ve askeri teçhizatta çeşitli maddi hasarlara yol açtığı da belirtildi. Açıklamada şu ana kadar bombardımanda 20 Haşdi Şabi üyesinin öldüğü 32’sinin de yaralandığı kaydedildi.

IRAK BAŞBAKANI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Başbakan Zeydi, Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Toplantı sonrası, ayrıntılı açıklama yapılacağı bildirildi.