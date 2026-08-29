ABD-Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması: Yüzde 55 kontrol sağlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ülkenin petrol rezervlerinin önemli bölümünü kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirerek, bunun ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkedeki enerji arzını güçlendireceğini savundu.

Trump ayrıca anlaşmanın ABD'deki akaryakıt fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlayacağını öne sürdü.

Anlaşmaya göre Venezuela'daki 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesi planlanıyor. Bu sahaların toplam kanıtlanmış potansiyelinin 65 milyar varili aştığı belirtiliyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğrulayarak, söz konusu yatırımların ülke ekonomisinin yeniden canlandırılmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

Rodriguez, anlaşmanın 100 milyar dolardan fazla özel sektör yatırımı öngördüğünü ve Venezuela devletine 209 milyar doları aşan vergi geliri sağlayabileceğini ifade etti.

ABD ORTAK GİRİŞİMDE YÜZDE 55 KONTROL SAĞLAYACAK

ABD basınına konuşan bir yetkiliye göre Washington yönetimi, Venezuela'da faaliyet gösterecek özel sektör ortaklığı kapsamında kurulacak girişimde yüzde 55 kontrol sahibi olacak.

Aynı yetkili, Venezuela yönetiminin ortak girişime petrol sahalarını işletmesi için 100 yıllık imtiyaz verdiğini belirtti.

Trump ise anlaşmanın özel sektörle oluşturulan bir ortaklık üzerinden hayata geçirildiğini ve ABD'li vergi mükelleflerine herhangi bir maliyet getirmeyeceğini savundu.

Ancak anlaşmada hangi şirketlerin yer alacağı ve ABD'nin söz konusu petrol sahaları üzerindeki kontrolünün hangi yetkileri kapsayacağı henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmayı hem ABD hem de Venezuela halkı açısından “büyük bir kazanım” olarak değerlendirdi.

Rubio, Venezuela'da yaklaşık 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını, binlerce yeni istihdam yaratılacağını ve ülkenin petrol sektörünün yeniden yapılandırılacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Venezuela yönetimiyle yürütülen görüşmelerde rol aldığı bildirildi.

VENEZUELA DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP

Venezuela, yaklaşık 303 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Buna karşın ülkenin petrol üretimi, 1990'ların sonundaki zirve seviyesinden bu yana büyük ölçüde geriledi. Yetersiz yatırım, altyapı sorunları ve uzun süredir devam eden ekonomik kriz, üretimdeki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Trump daha önce ABD'li petrol şirketlerinden Venezuela'nın petrol sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için en az 100 milyar dolarlık yatırım yapmalarını istemişti.

Anlaşmanın Venezuela'nın doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakları bakımından nasıl uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı.