ABD vize vermedi: BM Genel Kurulu'ndan 'Mahmud Abbas' kararı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kuruluna önceden kaydedilmiş bir konuşmayla katılabilmesine ilişkin oylama yaptı.
UN News'in duyurusuna göre karar, 152 kabul, 3 ret ve 4 çekimser oyla kabul edildi.
Oylama, ABD'nin Abbas ve Filistinli yetkililere New York'ta düzenlenecek BM Genel Kuruluna katılmaları için vize vermemesinin ardından yapıldı.
Kararla birlikte Abbas, Genel Kurul salonunda fiziki olarak bulunmadan, önceden kaydedilen konuşması aracılığıyla BM Genel Kuruluna hitap edebilecek.