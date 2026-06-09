ABD vizesinde yeni dönem: ‘Premium’ uygulama başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, iş ve turistik vize başvuruları için “premium” hızlandırılmış randevu hizmeti başlatmaya hazırlanıyor.
Yeni uygulama kapsamında başvuru sahipleri, mevcut 185 dolarlık vize ücretine ek olarak 750 dolar ödeyerek 10 gün içinde mülakat randevusu alabilecek. Pilot program, belirli ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında uygulanacak.
Programa göre, 750 dolarlık ek ödeme yapan başvuru sahiplerine, ödemenin ardından 10 gün içinde vize mülakatı için randevu planlama imkânı sunulacak.
“İsteğe bağlı premium ek hizmet” olarak tanımlanan uygulama, başvurunun olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmiyor.
Ek ücret, yalnızca mülakat randevusunun daha erken tarihe alınmasını sağlayacak.
Hızlandırılmış hizmetin hangi büyükelçilik ve konsolosluklarda geçerli olacağı, programın 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesinden önce açıklanacak.
VİZE BEKLEME SÜRELERİ UZADI
Yeni uygulama, Trump yönetiminin ABD’ye girişleri zorlaştıran politikalarının ardından dünya genelinde artan vize bekleme süreleri nedeniyle gündeme geldi.
Vize Muafiyet Programı’na dahil olmayan ülkelerin vatandaşları için mülakat bekleme süreleri bazı bölgelerde aylarca sürebiliyor.
Yeni şartlar ve ek inceleme süreçleri, başvurularda gecikmelere ve şikayetlere yol açtı.
Pilot programın yıl sonuna kadar uygulanması planlanıyor. Talebe göre uygulamanın süresinin uzatılabileceği belirtiliyor.