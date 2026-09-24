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ABD yaptırımları sonrası BAE’den İran’a uçuş kararı

ABD yaptırımları sonrası BAE’den İran’a uçuş kararı

24.09.2026 23:49:00
Güncellenme:
AA
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ABD yaptırımları sonrası BAE’den İran’a uçuş kararı

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin İran hava yolu şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından İran havayolu şirketlerinin BAE’ye ve BAE’den gerçekleştirdiği uçuşları ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran hava yolu şirketlerinin ülkeye ve ülkeden gerçekleştirdiği uçuşların bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, BAE Sivil Havacılık Genel Otoritesinden yapılan açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin BAE'ye ve BAE'den gerçekleştirdiği uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, ABD'nin İran hava yolu şirketlerinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasına yönelik uyguladığı yaptırım çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Sivil Havacılık Genel Otoritesi, iki ülke arasındaki hava trafiği normale dönene kadar gelişmelere ilişkin ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran ile BAE arasındaki tüm uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.

ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.

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