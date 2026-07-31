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ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

31.07.2026 23:40:00
Güncellenme:
İHA
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ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD ordusuna ait bir F-35B savaş uçağı, Kaliforniya eyaletindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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ABD ordusuna ait bir F-35 tipi savaş uçağı, ABD’nin California eyaletindeki bir hava üssü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek alev aldı.

ABD’nin California eyaletinde ABD ordusuna ait bir F-35 tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. California’daki Miramar Hava Üssü yakınlarındaki bir alana düşen uçak alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaza ve olay yeri çevresinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale etti. Olayda pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu kaydedilirken, duruma ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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