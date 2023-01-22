ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı

ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:50
ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı
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ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 22.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından açıklama yapan polis, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırı ile ilgili detaylar paylaşılmadı.


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