ABD'de ev katliamı: 5'i çocuk 8 kişi ölü bulundu
ABD'nin Utah eyaletinin Enoch kentindeki bir evde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5'i çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin batı eyaletlerinden Utah'ın Enoch kentinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, kaçan bir zanlı olmadığını düşündüklerini söyleyerek, “Kurbanların her birinde kurşun yarası olduğu görülüyor. Kaçak bir zanlı olduğuna inanmıyoruz. Soruşturma hala devam ediyor" dedi.
Utah Valisi Spencer Cox sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük trajedi. Dualarım Enoch topluluğu için" dedi.
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