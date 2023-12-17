ABD'de küçük uçak elektrik hattına çarptı: 3 ölü
ABD'de bir küçük uçak, henüz belirlenemeyen neden ile elektrik hattına çarptı. Bölgede elektrik kesintisine neden olan kazada, 3 kişi öldü.
ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün eyaletin Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.
Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.
Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Celil Nalçakan'dan kötü haber
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- Eski Beşiktaşlıdan Türkiye itirafı!