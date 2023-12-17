ABD'de küçük uçak elektrik hattına çarptı: 3 ölü

Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:24

Güncelleme: 17.12.2023 - 14:25

ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün eyaletin Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.

Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.