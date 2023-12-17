ABD'de küçük uçak elektrik hattına çarptı: 3 ölü

ABD'de bir küçük uçak, henüz belirlenemeyen neden ile elektrik hattına çarptı. Bölgede elektrik kesintisine neden olan kazada, 3 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:24
ABD'de küçük uçak elektrik hattına çarptı: 3 ölü
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ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün eyaletin Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.

Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


ABD uçak kaza

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