ABD'de mart ayında sınırı kaçak geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı
Washington yönetimi, Mart ayında Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı, bu sayının son yirmi yılın en yüksek aylık toplamı olduğu belirtildi.
Reuters'ta yer alan habere göre, bu yıl Mart ayında, ABD'nin güney sınırlarını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 24 oranında arttı. Adli merciler tarafından yayınlanan raporlara göre, ABD'li yetkililer önümüzdeki haftalarda "günde 18 bin göçmen" karşılamaya hazırlanıyor.
ARALARINDA RUSLAR VE UKRAYNALILAR DA VAR
Son aylarda ABD-Meksika sınırında karşılaşılan göçmenlerin yarısından fazlası geleneksel göçmen gönderen ülkeler olan Meksika ve Guatemala'dan gelse de aralarında Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere daha uzak coğrafyalardan gelen göçmenler de bulunuyor.
Ocak 2021'de göreve başlayan Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmen politikalarını tersine çevirmeyi vaat etmişti, ancak mevcut durum, bunda başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyetçilerin iddiasına göre, Biden’ın politikaları yasadışı göçü daha fazla teşvik etmiş bulunuyor.
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