ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinin merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.
Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde 'bir dizi şiddet olayına' karıştığı, 4 farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi.
HAYATINI KAYBEDENLERDEN İKİSİ KADIN
Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, tatil sezonunda 'bu tarz bir çılgınlığın' bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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