ABD'den Akar'ın S-300 açıklamasına yanıt

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:00

ABD ile Türkiye arasında S-400 krizi gerilim yaratmaya devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 ve S-300 ile ilgili açıklamalarına Washington yönetiminden yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Yunan devlet yayın kuruluşu ERT ve Hellas Journal'a yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'S-400'ü NATO'daki S-300 ile aynı şekilde kullanılmasına' yönelik önerisinin Washington tarafından reddedildiğini belirtti.

Haberde ayrıca, ABD'nin *CAATSA kapsamında Türkiye'ye, Rus savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırımlar getirdiği ve Ankara'nın satın alma işlemini gerçekleştirmesi halinde "daha fazla önlem almakla tehdit ettiği" kaydedildi.

AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, S-400 konusunda çeşitli soruların geldiğini söyleyerek, S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu, bunun ne ABD ne de başkaları tarafından tenkit edilebileceğini belirtmişti.

Uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemini tedarik çalışmalarının hiçbir gizli gündem olmadan, açık şekilde yapıldığını dile getiren Akar, "Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı? Savunma sistemi bu. 'Nerede kullanacağız bunu?' Bu bir askeri konu, savunma, güvenlik konusu. Her şeyi pencere önünde, sahnede yapacak halimiz yok. Birtakım tedbirlerimiz, çalışmalarımız var. Gerektiği yerde ve zamanda kullanılacağını da herkesin bilmesi lazım. Bu konuda bir geri adım yok. Dolayısıyla bazı şeyler gizli, ülkelerin kendi milli sırlarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Akar ayrıca, "Tedarik prensiplerimize uygun olan S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. S-400 bir savunma sistemi olup, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanılabilir" demişti.





*CAATSA: ABD, Aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı. Geçen mart ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti. Satterfield, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk fakat bu bir ABD yasası" demişti.



