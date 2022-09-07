ABD'den Arnavutluk'a destek: İran'ı sorumlu tutmak için adımlar atılacak
ABD, Arnavutluk'a 15 Temmuz'da yapılan siber saldırıların ardında olduğu tespit edilen İran'ı kınayarak, İran'ın yaptıklarından sorumlu tutulacağını bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Arnavutluk'a 15 Temmuz'da yapılan siber saldırıların ardında olduğu tespit edilen İran'ı kınayarak, İran'ın yaptıklarından sorumlu tutulacağını bildirdi.
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, NATO müttefiki Arnavutluk'a yönelik İran'ın siber saldırısını esefle kınıyor" ifadesini kullandı.
Adrienne Watson, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İran'ın bu eyleminden dolayı sorumlu tutulması çağrısına destek verdiklerini kaydederek, "ABD, müttefiki bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve siber dünya için kötü bir örnek oluşturan bu davranışından dolayı İran'ı sorumlu tutmak için adımlar atacaktır" mesajını verdi.
Watson, 15 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından ABD hükümetinin sahada konuyu incelediğini anımsatarak "İran hükümetinin bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdiği ve İran'ın siber korsanlık ve sızdırma operasyonlarının arkasında olduğu sonucuna vardık" ifadesini kullandı.
Watson ayrıca, Arnavutluk'un saldırıdan etkilenen hükümet ağlarını "kritik altyapı" olarak nitelendirdiğine işaret ederek, "Arnavutluk'un bu konudaki uzun süreli çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortak ve müttefiklerimizi bu kötü niyetli siber eylemlerin sorumlularından hesap sormaya, güvenli ve dirençli bir dijital gelecek inşa etmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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