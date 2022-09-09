ABD'den Avrupa'ya enerji desteği: Dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, enerji fiyatlarının arttığını belirterek Avrupa ülkelerini enerji krizinde destekleyeceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.
Anthony Blinken, Ukrayna'ya ABD desteğinin süreceğini, son olarak 2,2 milyar dolar yardım açıkladıklarını hatırlattı.
Blinken, "Rusya'nın saldırganlığını bitirmenin tek yolu diplomasidir ancak şu anda diplomasi yürütebileceğime dair bir işareti Rusya'dan göremiyoruz. Ancak bunun zamanı geldiğinde Ukrayna en güçlü durumunda olmalı" dedi.
Blinken, Ukrayna ordusunun son günlerde Rus güçlerine karşı ciddi kazanımlar elde ettiğini, Rus ordusunun moralinin bozuk olduğunu belirterek, "Bazı Rus askerleri nereye gönderildiğini bile bilmeden cepheye gidiyor" diye konuştu.
Blinken ayrıca, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin kötüleştiği ve ülkenin büyük bir bedel ödediği görüşünü dile getirdi.
'SOĞUKTA BIRAKMAYACAĞIZ'
Blinken, Avrupa'nın enerji sorununa da değinerek, "Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksek. Ancak boyun eğmenin maliyeti daha yüksek olacaktır" ifadesini kullandı.
Blinken, Avrupa'da enerji maliyetlerinin arttığını, birçok kişinin bu kış evini ısıtmakta zorlanacağını belirterek "Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız" dedi.
'RUSYA DURURSA BARIŞ OLUR'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya giriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Jens Stoltenberg, Ukrayna kuvvetlerinin Moskova'nın Donbas'taki saldırısını püskürtmeyi başardığını aktararak, son birkaç gün içinde hem güneyde hem doğuda ilerleme görüldüğünü söyledi.
Stoltenberg ayrıca, "Rusya savaşmayı bırakırsa barış olur. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığı sona erer" ifadelerini kullandı.
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