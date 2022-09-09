ABD'den BM'ye reform çağrısı: Modası geçmiş bir statükoyu savunmamalıyız

09 Eylül 2022 Cuma, 10:06

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği San Francisco’da “Birleşmiş Milletler'in Geleceği” konulu bir toplantıda konuştu.

Linda Thomas-Greenfield, BM’nin bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, dünya iklim değişikliği, pandemi ve küresel gıda kriziyle boğuşurken BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi Rusya’nın BM Şartı’na darbe vurarak komşusunu işgal ettiğini hatırlattı.

Thomas-Greenfield, özellikle BMGK daimi üyelerinin “hegemonya kurma değil hizmet etme” görevi olduğunu kaydederek, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, en saf haliyle bir hakimiyet kurma girişimidir” ifadesini kullandı.

Thomas-Greenfield, Ukrayna krizini “yeni bir soğuk savaş” olarak görenleri de eleştirerek, “Bu yeni bir soğuk savaş değil, bu sadece birkaç ülke ile ilgili değil, hepimizi kapsıyor” diye konuştu.

'MODASI GEÇMİŞ BİR STATÜKOYU SAVUNMAMALIYIZ'

Linda Thomas-Greenfield, ABD’nin BM Şartı'na olan samimi ve katı bağlılığını göstermek amacıyla BMGK üyelerinin sorumlu davranışları için altı açık ilkeye bağlı kalacaklarını duyurmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Thomas-Greenfield, Bunların, BM Şartı’na bağlı kalma, uluslararası güvenlik ve barışı kollama, insan haklarını savunma, şeffaflık ve kapsayıcılığa önem verme, BMGK’da veto etme hakkını sınırlama ve BM'de reform çabalarını ilerletme olarak sıralayarak, “Geçmişte her zaman bunlara göre yaşamadık, ancak ileriye dönük olarak taahhütte bulunuyoruz” dedi.

Thomas-Greenfield, daimi üyelerden vetolarını Genel Kurul'a açıklamalarını isteyen bir karar üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Güvenlik Konseyi ayrıca mevcut küresel gerçekleri daha iyi yansıtmalı ve coğrafi olarak daha çeşitli bakış açıları içermelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Thomas-Greenfield ayrıca, “Sürdürülemez ve modası geçmiş bir statükoyu savunmamalıyız” diyerek, Güvenlik Konseyi'nin üyeliğini genişletmek için makul ve güvenilir öneriler etrafında fikir birliği oluşturmak gerektiği çağrısı yaptı.