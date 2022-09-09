ABD'den İran'a 'anlaşma' mesajı: Son cevabı bizi geriletiyor

09 Eylül 2022 Cuma, 16:35

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'daki temaslarından sonra düzenlenen basın toplantısında İran ile nükleer anlaşmaya ABD'nin dönmesi konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin soruyu yanıtladı.

Antony Blinken, müzakereler sonucunda ortaya çıkan nihai metne İran'ın yanıtını incelediklerini aktararak, Tahran yönetiminin anlaşma dışı talepleri bulunduğunu ifade etti.

Blinken, "Son haftalarda bazı boşlukları doldurmuştuk. İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilişkisiz bazı taleplerinden uzaklaşmıştı. Ancak son cevapları bizi geriletiyor. Nihai şartlarımızı karşılamayan bir anlaşmaya varacak değiliz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 2 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde incelendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.