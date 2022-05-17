ABD'den İsveç ve Finlandiya mesajı: Konsensüs korunacak

17 Mayıs 2022 Salı, 10:18

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili yaklaşımına ve sürecin gidişatına ilişkin soruları yanıtladı.

Ned Price, Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine neden karşı çıktığıyla ve ne tür talepleri olduğuyla ilgili sorulara net yanıtlar vermezken, Türk yetkililerin gerekçelerini açıkladıklarını ve bunların kamuoyu tarafından bilindiğini söyledi.

Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Berlin'de görüştüğünü ve çarşamba günü de New York'ta görüşeceklerini kaydederek, bu görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini ancak tarafların tüm konuları açıklıkla ele aldığını söyledi.

KONSENSÜS KORUNACAK

Ned Price, "Finlandiya ile İsveç'in ittifaka katılması yönünde ittifak içinde güçlü bir konsensüs vardı ve biz bu konsensüsün kesinlikle korunabileceğine eminiz" değerlendirmesini yaptı.

Price, Ankara'nın Washington'dan spesifik bir talepte bulunmadığını belirterek, ancak devam eden diplomatik görüşmelerle ilgili detaylara da girmeyeceğini dile getirdi.