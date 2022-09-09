ABD'den Lübnan-İsrail ihtilafı açıklaması: Önemli gelişmeler var
İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD, anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu yineledi.
İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan temasları kapsamında başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.
Amos Hochstein, görüşme sonrası kısa bir açıklama yaparak, "Müzakere sürecinde önemli gelişmeler var ve anlaşmaya varılması hususunda iyimserim" ifadelerini kullandı.
Hochstein, görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi vermezken İsrail'in Lübnan’a yanıtı hakkında da herhangi bir detaya girmedi.
Hochstein, son olarak 31 Temmuz’da Beyrut’a gelmiş ve yine görüşmeler sonrasında "anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu" ifade etmişti.
Önceki ziyarette olduğu gibi Lübnan tarafından da henüz bir açıklama gelmedi.
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