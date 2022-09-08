ABD'den Ukrayna uyarısı: Savaş önemli bir dönemece girdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 15:50

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu'nun 5. toplantısında konuştu.

Lloyd Austin, Ukrayna Destek Temas Grubu’nun Ukrayna'nın "en acil ihtiyaçlarını" karşılamak için kurulduğunu ifade ederek, "Savaş önemli bir dönemece girdi. Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya desteğini uzun vadede sürdürmesi gerekir" dedi.

Austin, Ukrayna Destek Temas Grubu'nun ilk toplantısının dört ay önce yapıldığını hatırlatarak, "Bu toplantıdan 4 ay sonra Ukrayna'daki savaş bir başka önemli döneme girdi. Rus kuvvetleri Ukrayna şehirleri ile sivilleri füzeler ve topçu ateşiyle acımasızca bombalamaya devam ediyor ancak Ukrayna kuvvetleri ülkelerinin güneyinde karşı saldırıya başladı" ifadelerini kullandı.

Austin, Ukraynalıların savaşmalarına ve kendi topraklarını geri almalarına yardımcı olmak için Batılı ülkelerinin sağladığı imkanları kullandığını vurgulayarak, Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının önemli olduğunu vurguladı.

Austin, "Bu, Ukrayna'ya önümüzdeki zorlu yol için ihtiyaç duyacağı araçları sağlamak için tüm savunma, sanayi üslerimizi yenilemek ve zorlamak için acilen hareket etmek anlamına geliyor. Bu, Ukrayna'nın yanında olma kararlılığımızı yenilemek ve derinleştirmek anlamına geliyor" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMA' VURGUSU

Lloyd Austin, büyük güçlerin sınırları zorla değiştirdiği bir dünyada yaşamayı reddettikleri için bugün Ramstein'da toplandıklarını dile getirerek, Ukrayna'daki savaşın gidişatının değiştiğini ve bununla temas grubunun misyonunun da değiştiğini söyledi.

Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni eğitmek, ülkenin yeteneklerini entegre etmek ve savunma sanayi üslerini Kiev'in gereksinimlerini karşılayacak hale getirmek için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Austin, Ukrayna Destek Temas Grubu'nun geçen ayki toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya 6,3 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüdünü de hatırlatarak, Başkan Joe Biden'ın dün Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini onayladığını bildirdi.