ABD'den Ukrayna ve komşularına destek: 18 ülkeye 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:38

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya ziyaretinin ardından başkent Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile başkentte yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusuna uzun vadede 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığına dair Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Blinken, ayrıca, başkentteki ABD büyükelçiliğini ve ardından Ulusal İhtisas Çocuk Hastanesi Ohmatdyt'i de ziyaret etti.