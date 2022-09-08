ABD'den Ukrayna ve komşularına destek: 18 ülkeye 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
ABD, Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusu ve Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya ziyaretinin ardından başkent Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.
Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile başkentte yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusuna uzun vadede 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığına dair Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.
Blinken, ayrıca, başkentteki ABD büyükelçiliğini ve ardından Ulusal İhtisas Çocuk Hastanesi Ohmatdyt'i de ziyaret etti.
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