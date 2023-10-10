Son dakika... AB'den 'Gazze' açıklaması: Durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım
Son dakika haberi.. AB'den yapılan açıklamada, "Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım" ifadesi kullanıldı.
Avrupa Birliği'den İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. AB'nin açıklamasında "Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım" ifadeleri kullanıldı.
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