Son dakika... AB'den 'Gazze' açıklaması: Durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım

Yayınlanma: 10.10.2023 - 21:24

Güncelleme: 10.10.2023 - 21:25

Avrupa Birliği'den İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. AB'nin açıklamasında "Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım" ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...