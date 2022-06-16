AB'den siyasi krizdeki Tunus'a 162 milyon avro yardım

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:00

Avrupa Birliği (AB) Tunus'taki reformları desteklemek üzere 162 milyon avro mali yardımda bulundu.

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin yatırım alanındaki reformlarını desteklemek üzere AB'nin 162 milyon avro hibe sağladığı belirtildi. Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından mevcut ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine bir süredir yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

AB, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla, Tunus'ta yaşanan ciddi ekonomik krizin etkilerini azaltmak için 300 milyon avro kredi sağladığını duyurmuştu.

TUNUS'TAKİ KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021’deki olağanüstü kararları ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Covid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Tunus, 4 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakere sürecini yürütüyor.