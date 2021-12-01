ABD'li ilaç devinden korkutan varyant açıklaması: Aşıların etkinliğine dikkat çekti
ABD'li ilaç devi Moderna'nın CEO’su Stéphane Bancel, şu anda mevcut olan tüm Covid-19 aşılarının etkinliğinde Omicron varyantına karşı belirgin bir düşüş beklediğini açıkladı.
Moderna CEO'su Stéphane Bancel, mevcut Covid-19 aşılarının, koronavirüsün Omicron varyantına karşı Delta varyantına karşı olduğu kadar etkili olmasının olası olmadığını söyledi.
Bancel, Financial Times'a (FT) verdiği röportajda, "Omicron’a karşı aşıların etkinliğinin, Delta ile sahip olduğumuz seviyede olduğu bir dünya yok bence. Mevcut aşıların etkinliğinde önemli bir düşüş olacak. Ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü verileri beklememiz gerekiyor. Ama konuştuğum tüm insanlar 'bu iyi olmayacak' diyor” diye konuştu.
GÜNEY AFRİKA TANIMLADI
Bununla birlikte Omicron varyantı, ilk olarak 9 Kasım'da Güney Afrika'da tanımladı ve 24 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirildi. DSÖ, Omicron'u endişe verici varyant olarak etiketledi ancak daha bulaşıcı olup olmadığını veya semptomlarının diğer varyantlardan daha şiddetli olup olmadığının henüz net olmadığını açıkladı.
Bancel FT'ye, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkinliğini test etmenin birkaç hafta süreceğini ve Moderna ve Pfizer/BioNTech’in Omicron'a özgü bir aşıyı test edip üretmesinin birkaç ay süreceğini söyledi.
COVAX'A ELEŞTİRİ
Bancel ayrıca, adil aşı dağıtımını sağlamakla görevli küresel koalisyon Covax'ı, varyantın ortaya çıktığına inanılan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere daha fakir ülkelere aşı dağıtmamakla eleştirdi:
Bancel "Bu çoğunlukla zengin ülkeler tarafından alınan bir politika kararıydı. ABD'de bize üretimimizin yüzde 60'ını ABD hükümetine vermekten başka seçeneğimiz olmadığı söylendi. Bu bir Moderna kararı değildi. Bu ABD hükümetinin kararıydı” dedi.
KÜRESEL BORSALAR DÜŞTÜ
Öte yandan Moderna CEO’sunun yorumları, dünya genelinde hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden oldu. Hong Kong borsa endeksi yüzde 1,6 düşüşle bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesinde kapandı. Londra'daki FTSE 100 endeksi, BioNTech yorumlarının ardından 50 puan veya yüzde 0,7 ile 7059 puanda kapanmadan önce yüzde 1,5 düşüşle yedi haftadaki en düşük seviyesine geriledi.
-NTV
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