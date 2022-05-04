ABD'li polis 12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor
ABD'nin Philadelphia bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuğu, kovalamaca esnasında 3 el ateş ederek öldüren polisin çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildi.
Philadelphia Bölge Savcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, 26 yaşındaki polis memuru Edsaul Mendoza, "bir hırsızlık vakasına karıştığı zannıyla" takip ettikleri gençlerin arasında bulunan 12 yaşındaki Thomas "TJ" Siderio'yu silahsız olduğunu bildiği halde öldürmekle suçlandı.
Mart ayı başında yaşanan olayın kamera kayıtlarının, Mendoza'nın Siiderio'yu "anlamsız bir şekilde takip ettiği ve silahsız olduğunu bilmesine rağmen onu vurduğunu" ispatlar nitelikte olduğu belirtildi.
Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "Mendoza, Siderio'ya üçüncü kez ateş ederken artık bir silahı olmadığını ve ona zarar veremeyeceğini biliyordu, ama yine de onu sırtından vurarak öldürdü" ifadelerini kullandı.
Görevinden el çektirilen ve pazar günü gözaltına alınan Mendoza'nın, 16 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı bildirildi.
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