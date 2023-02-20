ABD'li protestocu: NATO yoksa SAVAŞ YOK

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 16:30

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:34

Rusya-Ukrayna savaşının 1'nci yılında, dünyanın dört bir yanından insanlar savaşı protesto etmek için mitingler düzenliyor. Savaşın ilk gününden bu güne kadar çok sayıda zayiat veren iki tarafın savaşı devam ediyor.

Xinhua'nın haberine göre, ABD'Nin başkenti Washington D.C.'de toplanan yüzlerce protestocu, pazar günü öğleden sonra miting düzenledi. Mitingde yer alan alan Amerikalı komedyen Jimmy Dore, Amerika'nın 'yozlaşmış' olduğunu söyleyerek, "Bugün bu savaşı diplomasi yoluyla bitirebileceğimizi biliyor musunuz? Ancak politikacılarımız silah üreticilerini zenginleştirmek istiyor, bu yüzden onlara bağış yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Mitingde yer alan protestocuların bazılarının açtığı pankartlar dikkat çekti.

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