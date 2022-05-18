ABD'li temsilci: Ukrayna yardımları 'kara para aklama' programını andırıyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:00

Kongre'den geçen 40 milyar dolarlık paket hakkında konuşan ABD'li temsilci Marjorie Taylor Greene "Kâr amacı gütmeyen kuruluş ve STK'lara fon sağlanıyor. Dışarı giden hibelere bakarsanız, arkasında çoğu zaman kâr amacı gütmeyen kuruluşları işletenler ya da onların arkadaşları ve aileleri olduğunu görürsünüz ve şemalar genelde kara para aklama şemalarına benzer" dedi.

"VERGİLERİMİZ SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Öte yandan, ABD dış yardımlarının temelde ikiyüzlü bir politikayı yansıttığını kaydeden Green, "Etiyopya'da şu an bir iç savaş yaşandığı, binlerce insanın öldürüldüğü ve milyonlarca insanın da yerlerinden edildiği gerçeğini görmezden geliyorlar [...] Bu büyük bir ikiyüzlülük. Bunun gerçekte hayat kurtarmakla bir ilgisi yok" dedi.

Newsweek'te yer alan habere göre Greene ayrıca, "Vergilerimiz suistimal ediliyor, çünkü sivil toplum kuruluşlarına ve STK'lara gidiyorlar ve [onlar da] her türlü hibeyi finanse ediyorlar" dedi. Greene, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, ABD'li seçkinler ve aileleri tarafından finanse edildiğini sözlerine ekledi.

KONGRE, UKRAYNA'YA MİLARLARCA DOLAR AKITTI

Greene, Rusya ile yaşanan savaş süresince iki kez Ukrayna'ya yardım fonu gönderilmesine karşı oy kullanan 57 Cumhuriyetçi arasında yer aldı. Her iki yardım turu da 368-57 oyla Kongre'den geçti ve Senato bu hafta ikinci paketi oylamaya hazırlanıyor. Kongre mart ayında, Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık acil yardım içeren 1.5 trilyon dolarlık bir ödenek paketini daha onayladı.