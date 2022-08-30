ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresine 4 adet Katyuşa roketi düştü
Yeşil Bölge’de dün akşam saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam ederken, Yeşil Bölge’ye 4 adet katyuşa roketi düştü.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basması üzerine başlayan gerilim akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü.
Sadr Hareketi'nin askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda hafif silahların yanında havan topu ve roket atarlar da kullanıldı.
Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar, 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250’den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.
Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’de sokak savaşı sürerken, Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği binası çevresine 4 adet Katyuşa roketi düştü.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Bilet var koltuk yok
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı