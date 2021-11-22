ABD'nin isteği üzerinden Japonya'dan bir ilk
Japonya, ABD'den gelen petrol rezervlerinin kullanılması isteğinin ardından ilk kez devlet petrol rezervlerini piyasaya sürmeyi değerlendiriyor.
Üç hükümet kaynağına göre, Japonya, Washington'ın yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele etmek için koordine bir şekilde petrol rezervlerinin kullanılmasını istemesinin ardından devlet petrol rezervlerinden daha önce görülmemiş miktarda petrol kullanmayı değerlendiriyor.
Kaynaklardan biri hükümetin geçici bir yasal çözüm olarak gereken minimum miktarın üzerinde petrol kullanmaya çalıştığını söyledi.
Japonya'da yasalar, petrol rezervlerinin yalnızca kıtlık veya doğal afet durumlarında kullanılmasına izin veriyor, ancak yükselen fiyatlarla mücadele etmek için rezervlerin kullanılmasıyla ilgili bir ibare yok.
Kaynaklardan bir diğeri ise, ABD'den gelen talep üzerine "Bir şeyler bulmaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.
Petrol şirketleri 1991 Körfez Savaşı sırasında ve 2011'de gerçekleşen deprem ve tsunami felaketlerinin ardından rezervlerini kullamıştı. Ancak Japonya, hiçbir zaman devlet rezervlerinden petrol kullanmadı.
Başbakan Fumio Kishida Cumartesi günü hükümetin yasal olarak neler yapabileceğini değerlendirme sürecinde olduğunu açıklamıştı.
Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuna ise henüz hiçbir şeye karar verilmediğini söyledi.
Biden yönetimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ve müttefiklerinin (OPEC+) ABD'nin aynı isteğini üretim artışlarını hızlandırmak için birçok kez reddetmesinin ardından, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden bazılarına stratejik rezervlerindeki petrolü kullanma yönünde daha önce görülmemiş bir istekte bulunmuştu.
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