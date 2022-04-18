ABD’nin Kuzey Kore Temsilcisi: "Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine karşılık verilecek"

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:36

Yonhap ajansının haberine göre, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Koreli mevkidaşı Noh Kyu-duk ile başkent Seul'da yaptığı görüşmede, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin "tansiyonu yükseltici eylemlerine" ilişkin benzer endişelere sahip olduğunu dile getiren Sung Kim, iki ülkenin "Pyongyang'ın kışkırtıcı davranışlarına kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" ifade etti.

Sung Kim, Washington'un, yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Mayıs'ta göreve başladıktan sonra kurulacak yeni dış politika ekibiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kuzey Kore dün, "taktik güdümlü füze" denemesi yaptığını açıklamıştı. Denemenin, Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı öncesinde yapılması dikkati çekmişti. Böylelikle Kuzey Kore, yılbaşından beri 13'üncü füze denemesini yapmış oldu.