Abdulfettah el-Burhan: Siyasi taraf tutmayacağım

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:35

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın kuzeyinde yer alan Nil Nehri eyaletindeki Şendi şehrinde, Silahlı Kuvvetlerin kurulmasının 68'inci yıl dönümü münasebetiyle konuşma yaptı.

Abdulfettah el-Burhan, bu yıl dönümünün halk ile ordu arasında birlikle aşılabilecek büyük zorlukların görüldüğü bir zamana denk geldiğini belirterek, bu yılki kutlamaların silahlı kuvvetlerin ulusal tercihlerinden yana olduğunu teyit etmek için yapıldığını vurguladı.

Burhan, siyasi gruplara ülke koşullarının daha fazla parçalanma ve siyasi çekişmeye tahammül edemeyeceği uyarısı yaparak, bu hassas aşamada herkesi ulusal sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.

Silahlı kuvvetlerin belli bir partinin ve siyasi oluşumun yanında yer almayacağının ancak "Aralık 2018 Devriminin" özgürlük, barış ve adalet sloganlarını gerçekleştirmeyi göz önünde bulundurarak yalnızca Sudan halkının tercihlerinin yanında yer alacağının altını çizen Burhan, siyasi krizin çözümüne yönelik başlatılan girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Egemenlik Konseyi Başkanı, son günlerdeki sağanak yağışlardan etkilenen vatandaşların yaşadığı zorluklara değinerek, selden etkilenenlere gerekli desteği sağlama sözü verdi.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta, kuzeydeki Nil Nehri ile güneydeki Beyaz Nil eyaletlerinde seller nedeniyle binlerce evin kullanılamaz hale geldiğini ve yolların çöktüğünü belirterek, iki eyalette 51 kişinin sulara kapılarak can verdiğini onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.