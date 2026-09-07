Almanya’da aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan dünkü seçimlerde tarihi bir sonuç elde etti. 44 oy oranıyla sandıktan açık ara farkla çıkan AfD, İkinci Dünya Savaşı’dan bu yana bir Alman eyaletinde hükümet kurmaya yaklaşan ilk aşırı sağcı parti oldu. Peki, AfD hangi görüşü savunuyor? AfD'nin başkanı kim? AfD son seçimde yüzde kaç oy aldı?

AFD HANGİ GÖRÜŞÜ SAVUNUYOR?

AfD, siyasi çizgide genel olarak sağ popülist ve aşırı sağ olarak tanımlanıyor. Parti ise kendisini Almanya'nın ulusal çıkarlarını, egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlıyor.

AfD'nin temel politikaları arasında göç ve ilticanın sınırlandırılması, sınır kontrollerinin güçlendirilmesi ve Almanya'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin sınır dışı edilmesi yer alıyor. Parti ayrıca göç politikasının daha fazla ulusal düzeyde belirlenmesini savunuyor.

Avrupa Birliği konusunda da daha fazla ulusal egemenlikten yana olan AfD, merkezi bir Avrupa devletine dönüşmesine karşı çıkıyor. Partinin programında egemen ulus devletlerin korunması ve AB'nin yetkilerinin sınırlandırılması savunuluyor.

AfD ayrıca iklim ve enerji politikalarında mevcut dönüşüm politikalarına karşı çıkıyor. Yenilenebilir enerjiye yönelik bazı teşviklerin kaldırılmasını ve enerji politikalarının piyasa odaklı yürütülmesini savunuyor.

Ekonomide ise vergi ve bürokrasinin azaltılması, Alman ekonomisinin rekabet gücünün artırılması ve sosyal politikaların ulusal düzeyde şekillendirilmesi gibi politikaları öne çıkarıyor.

AFD'NİN BAŞKANI KİM?

AfD'nin federal düzeyde iki eş genel başkanı bulunuyor: Alice Weidel ve Tino Chrupalla. Her iki isim de 2025-2029 yasama döneminde Federal Meclis'teki AfD grubunun yönetiminde yer alıyor.

Alice Weidel, AfD'nin 2025 Almanya federal seçimlerindeki başbakan adayı olarak da öne çıktı. Weidel özellikle göç, ekonomi ve AB politikaları üzerinden AfD'nin seçim kampanyasının en görünür isimlerinden biri oldu.

AFD SON SEÇİMDE YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimleri aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 43,8 oyla açık ara kazandı. Böylece AfD, bir eyalet seçiminde tarihindeki en yüksek oy oranına ulaşırken, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 17,2'de kaldı. Ancak AfD, tek başına hükümet kurmasını sağlayacak mutlak çoğunluğa ulaşamadı.

AfD'nin oy oranı 2021'deki yüzde 20,8'lik sonucunun iki katından fazlasına çıkarken, CDU'nun oyu yüzde 37,1'den yüzde 17,2'ye geriledi. Bu sonuç, Saksonya-Anhalt'ta CDU'nun şimdiye kadarki en kötü seçim sonucu oldu.

Seçimde SPD yüzde 9,3, Yeşiller yüzde 8,9, Sol Parti (Die Linke) yüzde 8,6 oy aldı. Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 5,3 ile eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. FDP yüzde 2,6'da kalarak parlamentoya giremedi.