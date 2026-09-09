AfD’nin tarihi zaferi Avrupa’yı böldü: Musk’tan destek, liderlerden alarm

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde AfD’nin açık ara birinci çıkması, Almanya’nın yanı sıra Avrupa siyasetinin de gündemine oturdu.

AfD, oyların yüzde 43,8’ini alarak 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 sandalye kazandı. Parti, tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu yalnızca üç sandalye farkla kaçırırken, bu sonuç AfD’nin bugüne kadar bir eyalet seçiminde elde ettiği en yüksek oy oranı oldu.

Sonuç, aşırı sağın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da bir eyalet yönetimine gelmeye en fazla yaklaştığı seçimlerden biri olarak değerlendirildi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, AfD Eş Başkanı Alice Weidel’in partinin başbakan adayı Ulrich Siegmund’a ilişkin paylaşımına X üzerinden “İyi iş!” sözleriyle yanıt verdi.

Siegmund da Musk’a desteği için teşekkür ederek, AfD’nin Saksonya-Anhalt’ta iktidara gelmesi halinde Almanya’nın yeniden “yatırım yapmaya değer bir yer” haline gelebileceğini savundu ve gelecekte işbirliği yapılabileceği mesajını verdi.

Musk, daha önce de AfD’ye açık destek vermiş, özellikle Almanya’daki 2025 federal seçimleri öncesinde parti lehine açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP SONUÇLARI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da seçim gecesi açıklanan tahmini sonuçların ekran görüntüsünü Truth Social hesabından paylaştı.

Trump’ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ilişkileri son dönemde gerilimli seyretmiş, ABD’nin İran politikasına Berlin’den gelen eleştiriler üzerine Trump, Merz’i kamuoyu önünde hedef almıştı.

AfD’nin seçim başarısı Avrupa’daki aşırı sağcı ve sağ popülist partiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, “arkadaşım” diye nitelediği Alice Weidel’i tebrik ederek, “Başka bir Avrupa mümkün” ifadelerini kullandı.

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl ise seçmenlerin AfD’ye karşı oluşturulan siyasi “güvenlik duvarını” yıktığını savundu.

İspanya’daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da sonucu “Almanya ve Avrupa için büyük bir umut” olarak nitelendirdi.

İngiltere’deki Restore Britain hareketinin lideri Rupert Lowe, AfD’yi “ilham kaynağı” olarak tanımlarken, Hollanda’daki aşırı sağcı lider Geert Wilders da partiye tebrik mesajı gönderdi.

FARAGE VE LE PEN SESSİZ KALDI

Avrupa’daki bazı önemli aşırı sağcı siyasetçiler ise seçim sonucuna ilişkin kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı.

İngiltere’de Nigel Farage, pazartesi sabahı itibarıyla AfD’nin seçim başarısı hakkında açıklamada bulunmazken, Fransa’daki aşırı sağın önde gelen isimleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella da sessiz kaldı.

AfD’nin başarısı Avrupa’daki merkez ve sol partilerde ise endişeyle karşılandı.

Fransız hükümetinden yapılan değerlendirmelerde AfD, “neo-Nazi, Avrupa karşıtı ve Putin yanlısı” bir siyasi güç olarak nitelendirildi. Avrupa’da aşırıcılığa karşı çıkan siyasi aktörlere seçmenlerin öfkesine acilen yanıt verme çağrısı yapıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise seçim sonucunun “aşırı sağ tehdidinin Avrupa’da ve dünyada güç kazandığını gösteren bir uyarı” olduğunu söyledi.

Sánchez, bu gelişmenin İspanya’daki ilerici koalisyonun gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu savundu.

TUSK’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk da AfD’nin başarısına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Tusk, Polonya’da bu sonucu kutlayabilecek kişileri hedef alarak, “Bunu yalnızca aptallar ya da hainler kutlayabilir” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Benjamin Haddad ise sonucu “Avrupa açısından ciddi bir an” olarak değerlendirerek, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının çözüm olamayacağını söyledi.

Fransa’daki solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon da seçim sonucundan Avrupa’daki merkez siyaseti sorumlu tuttu.

Mélenchon, AfD’nin yükselişini “Avrupa’daki merkez siyasetçilerin körlüğünün felaket niteliğinde bir sonucu” olarak değerlendirerek, “Bu felaket onların eseridir” dedi.

MELONI HÜKÜMETİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

AfD’nin seçim başarısı İtalya’daki sağ koalisyon içinde de farklı tepkilere yol açtı.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini sonucu memnuniyetle karşılarken, Dışişleri Bakanı ve Avrupa yanlısı Forza Italia lideri Antonio Tajani ise seçim sonucunu “son derece kötü bir haber” olarak nitelendirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise seçim sonucuna ilişkin kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa da AfD’nin Saksonya-Anhalt’taki seçim başarısına ilişkin açıklamada bulunmadı.