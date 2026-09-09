AfD’nin zaferi Almanya’yı kaygılandırdı: Almanya’da umutsuzluk artıyor

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt’taki seçim zaferi, Almanya’da her üç kişiden ikisini kaygılandırıyor. Alman kamu televizyonunda yayımlanan “DeutschlandTrend extra” programı için Infratest dimap Enstitüsü’nün yaptığı ankete göre Başbakan Friedrich Merz’e güven yüzde 14’e düşerken dörtte birlik kesim seçim sonucundan memnun. Bununla birlikte seçim sonrası Berlin başta olmak üzere ülke genelinde binlerce kişi de sokağa çıktı.

Aşırı sağa karşı demokrasi ve çokseslilik mesajları veren göstericiler, faşizm ve ırkçılık karşıtı sloganlar attı. AfD’nin seçim zaferini Cumhuriyet’e değerlendiren Alman Uluslararası Politika ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü araştırmacısı Dr. Yaşar Aydın, sonucun Almanlarda gelecek, göçmenlerde ise ülkeyi terk etme kaygısına yol açtığını söyledi.

GÖÇMENLERİN İŞİ ZOR

Aydın, AfD’nin iktidara gelmesi halinde vatandaşlığa geçişin zorlaştırılabileceğini, ayrımcılıkla mücadele kurumlarının hedef alınabileceğini ve göçmenlerin başvuru süreçlerinin güçleşebileceğini belirtti. Almanya’da yaşayan gazeteci Hakan Erol ise seçim sonuçlarının belli olmasının ardından düzenlenen AfD protestolarının son iki yıldaki “AfD kapatılsın” eylemlerine kıyasla sönük kaldığını söyledi.

Erol, eylemlerin sönümlenmesini insanların AfD’ye karşı tepkilerinin karşılığını parlamentodaki partilerde görememesine bağladı. Erol, partilerin yeterince ayrışmamasının ekonomik sıkıntılar ve Ukrayna’da savaş politikalarıyla birleşerek siyasi umutsuzluğu artırdığını savundu. CDU/CSU başta olmak üzere diğer partilerin göç ve güvenlik konularında AfD’nin söylemlerine yaklaşmasının ise partiyi toplum nezdinde daha da normalleştirdiğini ifade etti.