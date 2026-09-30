Afd ve CDU ittifak yaptı, Doğu Almanya'daki Heidenau kentinde Yahudi Soykırımı anıt taşları yasaklandı

Dresden yakınlarındaki Saksonya eyaletine bağlı Heidenau’da alınan karar, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) oylarıyla kabul edildi.

'Stolpersteine' adlı anı levhaları, Nazi döneminde öldürülen veya zulme uğrayan kişilerin son yaşadıkları adreslerin önüne yerleştiriliyor ve Almanya’nın II. Dünya Savaşı hafızasının en bilinen sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Belediye meclisi, yeni taşların yerleştirilmesini durdururken gelecekteki anmaların kentin kuzey mezarlığındaki merkezi bir anma alanında yapılmasını kararlaştırdı.

CDU-AFD YAKINLAŞMASI

Karar, Almanya’da ana akım partilerin AfD ile resmî işbirliğinden kaçınmasını ifade eden 'Brandmauer', yani siyasi 'güvenlik duvarı' ilkesini yeniden tartışmaya açtı.

AfD daha önce de Almanya’nın Nazi geçmişini anma biçimini eleştiren açıklamalarla gündeme gelmişti. Partinin kurucularından Alexander Gauland, Nazi dönemini Alman tarihinin geri kalanı karşısında küçümseyen ifadelerle tanımlamıştı.

Bavyera’daki Yahudi cemaatlerinden birinin başkanı olan Charlotte Knobloch, Hristiyan Demokratların karara destek vermesini sert biçimde eleştirdi ve demokratik bir partinin AfD’nin bu girişimine destek vermesinden 'dehşete düştüğünü' söyledi.

BELEDİYE YÖNETİMİ KARŞI ÇIKTI

Karar, Heidenau belediye yönetiminin tavsiyesine rağmen kabul edildi.

Belediye yönetimi karar öncesinde yaptığı açıklamada, merkezi bir anma alanı oluşturulması için uygulamanın tamamen yasaklanmasının gerekli olmadığını ve önerinin böyle bir yasağı haklı çıkarmadığını belirtmişti.

Kararı destekleyenler ise taşların yere gömülü olması ve üzerlerinden yürünebilmesi nedeniyle bazı kent sakinlerinin bu anma biçimini uygunsuz bulduğunu savundu.