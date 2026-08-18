Afganistan’da okul yakınında el bombalı saldırı: Çok sayıda çocuk yaralandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de pazartesi öğleden sonra bir okulun yakınında el bombalı saldırı düzenlendi.

Kabil Emniyet Sözcüsü Khalid Zadran, saldırıda “çok sayıda çocuğun” yaralandığını açıkladı. Zadran, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Afganistan medyası ise patlamada yaklaşık 50 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Patlama, Kabil’de Hazara toplumunun yoğun olarak yaşadığı Daşt-ı Barçi bölgesinde meydana geldi.

Afganistan nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan Hazaralar, ülkede uzun yıllardır saldırı ve ayrımcılığın hedefinde bulunuyor. Büyük bölümü Şii Müslüman olan Hazara toplumuna yönelik geçmişte terör örgütü IŞİD tarafından çok sayıda saldırı düzenlendi.

BM’DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler’in Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett, saldırıyı kınadı.

Bennett, saldırının “çok sayıda çocuğa zarar veren vahşi bir saldırı” olduğunu belirterek, sorumluların tespit edilmesi için bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kabil’in ağırlıklı olarak Hazara nüfusunun yaşadığı bu bölgesi bir kez daha hedef alındı” ifadelerini kullandı.

AYNI BÖLGE DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Daşt-ı Barçi bölgesi daha önce de kanlı saldırılara sahne olmuştu.

Mayıs 2021’de, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden birkaç ay önce aynı bölgede bulunan bir okula yönelik üç ayrı bombalı saldırıda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının Hazara toplumundan olduğu, kurbanların büyük bölümünü ise dersten çıkan kız öğrencilerin oluşturduğu bildirilmişti.