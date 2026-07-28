Afganistan’da silahlı saldırı: Vilayet yetkilisi hayatını kaybetti

Taliban yönetimindeki Afganistan İçişleri Bakanlığı, Badahşan vilayetinde üst düzey bir yerel yöneticinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Badahşan Enformasyon ve Kültür Müdürü Zabihullah Amiri, vilayet merkezi Feyzabad yakınlarında işe gittiği sırada iki silahlı saldırgan tarafından hedef alındı.

Amiri’nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Şüphelilerden biri çatışmada öldürülürken, olay yerinden kaçan ikinci saldırganın yakalanması için bölgede arama başlatıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıyı henüz herhangi bir örgütün üstlenmediğini ve olayın arkasında hangi grubun bulunduğunun belirlenemediğini bildirdi.

BADAHŞAN’DA GÜVENLİK GERİLİMİ

Badahşan’da temmuz ayının başında da bir ilçe yönetim merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Taliban yönetimi yetkilileri, “kötü niyetli ve sorumsuz kişiler” olarak nitelendirdikleri saldırganların geri püskürtüldüğünü ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son saldırıyla önceki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.