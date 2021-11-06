Afganistan'da kadın hakları aktivisti vurularak öldürüldü

06 Kasım 2021 Cumartesi, 15:56

Kadın hakları aktivisti ve üniversite öğretim üyesi 29 yaşındaki Frozan Safi'nin, Afganistan'ın kuzeyinde vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Safi'nin cansız bedeni Mezar-ı Şerif'teki morgda teşhis edildi. Safi' 20 Ekim'de kaybolan Safi'nin doktor olan kardeşi, "Onu kıyafetlerinden tanıdık. Kurşunların yüzünü mahvetmişti" dedi.

Rita, "Her yerinde kurşun yaraları vardı. Sayılmayacak kadar çoktu. Kafasında, kalbinde, göğsünde, böbreklerinde ve bacaklarında" ifadelerini kullandı.

Bölgede doktorluk yapan Meraj Faruki, perşembe günü Taliban militanlarının vurularak öldürülen kimliği belirsiz iki kadının cesedini Belh Eyalet Hastanesi'ne getirdiğini söyledi. Polisin ise soruşturma başlattığı belirtildi.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban yeni hükümetin kurulduğunu açıklamış, kız çocuklarının ortaokula gitmeleri fiilen yasaklamıştı. Taliban'ın geçmişte Afganistan'ı yönettiği dönem (1996-2001), kadınlara yönelik acımasız kural ve cezalarla hatırlanıyor. Ağustos ortasından bu yana Afganistan genelinde kadınlar protestolar düzenleyerek Taliban'dan hak ve özgürlüklerini geri istiyor.

-The Guardian