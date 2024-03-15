Afrika'nın interneti kesildi: Filidişi sahili, Gana...

Deniz altı hatlarındaki arızalar nedeniyle Afrika'da birçok ülkede internet kesildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:08
Afrika'nın interneti kesildi: Filidişi sahili, Gana...
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Deniz altı internet hatlarındaki arızalar nedeniyle çok sayıda Afrika ülkesinde kesinti yaşandığı bildirildi.

Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu'ndan yapılan açıklamada, birçok ülkede gün boyu internet kesintilerinin olduğu paylaşıldı.

Kesintilerin denizin altındaki hatlarda meydana gelen kopma ve arızalardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana, Burkina Faso, Namibya ve Lesotho gibi ülkelerde internetin kesildiği kaydedildi.

Daha önce de kesintiler yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, son arızaların önlem alınmaması durumunda ileride daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Hasar tespit edilen kablo ağları arasında Batı Afrika Kablo Sistemi (WACS) ve Avrupa'ya bağlantı sağlayan hatlar da bulunuyor.


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