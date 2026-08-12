Akdeniz diyetinin yeni faydası ortaya çıktı

Akdeniz diyetinin fiziksel sağlık üzerindeki faydaları uzun süredir araştırılıyor. Ancak University College London (UCL) ve Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) araştırmacılarının yeni çalışması, bu beslenme biçiminin ruhsal iyilik haliyle de bağlantılı olabileceğini gösterdi.

“BMJ Open” adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, İngiltere’de yürütülen English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) kapsamında 50 yaş ve üzerindeki 3 bin 296 yetişkinin verileri incelendi.

Katılımcıların beslenme alışkanlıkları COVID-19 pandemisi öncesinde değerlendirilirken, psikolojik durumları hem pandemi öncesinde hem de pandemi sırasında takip edildi.

Sonuçlara göre Akdeniz diyetine daha fazla bağlı kalan kişilerde psikolojik iyilik hali daha yüksek çıktı.

Araştırmacılar; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir, fiziksel aktivite, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, kronik hastalıklar ve depresyon belirtileri gibi faktörleri hesaba kattığında da bu ilişkinin devam ettiğini belirledi.

STRESLİ DÖNEMLERDE RUHSAL DAYANIKLILIĞI DESTEKLEYEBİLİR

Pandemi döneminde Akdeniz diyetine daha fazla bağlı olan katılımcıların psikolojik iyilik halinde yaşanan bozulmanın da diğer katılımcılara göre daha sınırlı olduğu görüldü.

Araştırmacılar bu bulgunun, Akdeniz tipi beslenmenin yoğun stres dönemlerinde ruhsal dayanıklılığın korunmasına katkıda bulunabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Akdeniz diyeti; meyve, sebze, baklagiller, tam tahıllar, zeytinyağı, kuruyemiş ve balık açısından zengin bir beslenme modeli olarak öne çıkıyor.

Bu besinlerde bulunan antioksidanlar, polifenoller, omega-3 yağ asitleri ve liflerin kronik inflamasyonu azaltabileceği, bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkileyebileceği ve beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, elde edilen sonuçların Akdeniz diyetinin doğrudan psikolojik iyilik halini artırdığını kanıtlamadığını vurguladı.

Akdeniz diyetinin ileri yaştaki yetişkinlerin ruhsal sağlığı üzerindeki etkisinin kesin olarak ortaya konabilmesi için randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtildi.