Akdeniz sularında batmıştı: Rus gemisi hakkında yeni gelişme!

Akdeniz sularında batan Rus kargo gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği bildirildi.

Akdeniz sularında batmıştı: Rus gemisi hakkında yeni gelişme!
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:41

TASS haber ajansına göre, Rus kargo gemisinin ait olduğu Oboronlogistika firmasından yapılan açıklamada, Akdeniz"de batan "Ursa Mayor" isimli kargo gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebatın ifadesine göre, 23 Aralık'ta Moskova saatiyle 13.50 sularında gemide arka arkaya 3 patlama meydana geldiği ve geminin yana eğilerek su aldığı kaydedilmişdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezinden 24 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiği ve geminin su alarak battığı bildirilmişti.

Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılmış, 2 kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.


Etiketler: #Akdeniz #Rusya

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