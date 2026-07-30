Akdeniz ülkelerinde yangın alarmı: Alevler can aldı, binlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Girit Adası ve Mora Yarımadası’nda etkili olan orman yangınlarıyla mücadele eden 3 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Şiddetli rüzgârın alevleri büyüttüğü Girit’te çok sayıda köy tahliye edilirken, yangınlar İspanya, Fransa, Türkiye ve Portekiz’in bazı bölgelerinde de etkisini sürdürüyor.

Girit’in batısındaki Resmo bölgesinde yangına müdahale eden 2 itfaiyeci, alevlerin hızla ilerlemesi sonucu mahsur kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiyecilerin yaşamını yitirdiği dağ köyü Krya Vrysi’de yaşayanlar ve turistler bölgeden tahliye edildi. Görgü tanıkları, fırtına şiddetindeki rüzgâr nedeniyle alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yangın cephesinin yaklaşık 15 kilometreye ulaştığını aktardı.

Mora Yarımadası’nın güneyindeki Gythio liman kenti yakınlarında yangına müdahale eden bir başka itfaiyeci ise bilincini kaybetmiş halde bulundu. İtfaiyecinin daha sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yunanistan’ın Paros ve Midilli adaları ile ana karadaki Trifylia bölgesinde de orman yangınlarının çıktığı bildirildi.

Türkiye’nin güneyinde de orman yangınları etkili oldu.

Muğla’daki yangın nedeniyle Fethiye ile Antalya arasındaki ana kara yolu ulaşıma kapatılırken, bölgedeki bir hastanenin bazı bölümleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İSPANYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid yakınlarındaki yangının kontrol altına alınması için önlerindeki 12 saatin “belirleyici” olacağını söyledi.

Avila bölgesine bağlı Burgohondo’da 43 bin hektardan fazla alanın kül olduğu yangının, İspanya tarihinde kayıtlara geçen en büyük orman yangını olduğu belirtildi.

Ülkede yılbaşından bu yana yanan toplam alanın 207 bin hektarı aştığı bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarını yöneten ekipten Francisco Bolaños, alevlerin gece boyunca ilerlemediğini ancak sıcaklıkların yükselmesi ve nem oranının düşmesi nedeniyle yangının yeniden büyümesinden endişe edildiğini söyledi.

Ekiplerin yaklaşık 180 kilometrelik yangın çevresini güvenli hale getirmeye çalıştığı aktarıldı.

Toledo, Madrid, Avila ve Castellon bölgelerinde tahliye edilen binlerce kişinin evlerine dönmesine izin verildi.

Yalnızca Madrid bölgesinde 24 bin kişinin evlerine dönebileceği açıklanırken, 20 bin kişi için uygulanan sokağa çıkma ve hareket kısıtlamaları da kaldırıldı.

Chapineria Belediye Başkanı Lucia Moya, yangının bölgede ağır hasara yol açtığını belirterek çok sayıda kişinin evini ve işini kaybettiğini söyledi. Moya, yaşamın normale dönmesinin uzun ve zorlu bir süreç olacağını ifade etti.

VALENCİA’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Valencia’nın kuzeybatısındaki Vall d’Uixo bölgesinde devam eden yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Almeria’da daha önce çıkan Los Gallardos yangınında ağır yaralanan bir kadının da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Almeria’daki yangınlarda İngiltere, Belçika, ABD, Fransa ve İspanya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

FRANSA’DA SICAKLIK 41 DERECEYE ÇIKACAK

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde büyük yangınların dengelendiği ancak bazı noktalarda alevlerin yeniden yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, kuru rüzgâr ve 41 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar nedeniyle yangın riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Gironde ve Landes’in de aralarında bulunduğu 16 bölgede turuncu sıcak hava dalgası alarmı verildi.

İtfaiye ekiplerinin, füze ve roketlerde kullanılan tehlikeli maddelerin üretildiği savunma ve havacılık tesislerini korumak amacıyla özel önlemler aldığı bildirildi.

PORTEKİZ’DE GAZ DEPOSU İÇİN ÖNLEM

Portekiz’in kuzeydoğusundaki Vila Real bölgesinde de yangınların devam ettiği açıklandı.

Sivil savunma yetkilileri, Valpaços kenti yakınlarındaki yaklaşık bir kilometrelik aktif yangın cephesinin yakından takip edildiğini bildirdi. Bölgedeki su arıtma tesisi ile gaz deposunun korunması için ekiplerin önlem aldığı belirtildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınarak dünyada sıcaklıkların en hızlı arttığı kıta konumunda bulunuyor.

İklim değişikliğinin yaz aylarındaki sıcak hava dalgalarını artırdığı, su kaynakları üzerindeki baskıyı büyüttüğü ve orman yangınlarının daha şiddetli hale gelmesine yol açtığı belirtiliyor.