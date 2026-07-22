Akıllı telefonlar sizi dinliyor mu? İşte, görünmez takibi durdurmanın en etkili 4 yolu!

Uzmanlara göre telefonlar çoğu zaman konuşmalarınızı kaydetmiyor; bunun yerine sizi takip etmek için fark edilmeyen başka teknolojiler kullanılıyor. Bir saat önce aracınız için yeni lastik almayı düşündünüz, ardından telefonunuzda peş peşe lastik reklamları görmeye başladınız. Kimi buna tesadüf derken, kimi telefonun sizi dinlediğini düşünüyor. Gerçek ise her iki ihtimalden de daha çarpıcı...

KONUŞMALARINIZ KAYDEDİLİYOR MU? ABD merkezli 404 Media, 2024 yılında pazarlama devi Cox Media Group'a ait olduğu belirtilen sızdırılmış bir sunuma ulaştı. Sunumda 'Aktif Dinleme' adı verilen bir sistem tanıtılıyor ve akıllı cihazların kullanıcıların konuşmalarını dinleyerek 'gerçek zamanlı niyet verisi toplayabildiği' öne sürülüyordu.

Sunumda Google, Amazon ve Facebook'un da iş ortakları arasında gösterildiği iddia edildi. Bunun ardından Google, Cox Media Group'u iş ortaklığı programından çıkardı. Amazon iddiaları reddederken, Cox Media Group ise söz konusu sunumun eski materyaller olduğunu savundu. Buna karşın, Northeastern Üniversitesi araştırmacıları Android işletim sistemindeki 17 bin uygulamayı inceleyerek gizlice mikrofon kullanan uygulamaları araştırdı. Araştırmada, kullanıcıların sesini gizlice kaydeden herhangi bir uygulamaya rastlanmadı. Ancak araştırmacılar daha farklı ve dikkat çekici bir yöntem keşfetti!

ASIL TEHLİKE: SESSİZ VERİ TOPLAMA Araştırmaya göre bazı uygulamalar kullanıcıların haberi olmadan telefon ekranının görüntülerini alarak üçüncü taraflara gönderiyordu. Hatta bir uygulamanın ekrandaki tüm işlemleri video olarak kaydettiği; mesajlar, internet geçmişi ve şifreler gibi son derece hassas bilgileri de bu şekilde topladığı tespit edildi. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer yöntem ise 'Ultrasonik Cihazlar Arası Takip' teknolojisi. Bu yöntemde şirketler, insanların duyamayacağı 18 kHz'in üzerindeki ultrasonik ses sinyallerini televizyon reklamlarına, internet sitelerine ve hatta mağaza hoparlörlerine yerleştiriyor.

Telefonlar ise mikrofonları aracılığıyla bu sinyalleri algılıyor ve aynı kullanıcıya ait televizyon, dizüstü bilgisayar veya tablet gibi diğer cihazlarla eşleştiriliyor. Böylece reklam şirketleri farklı cihazların aynı kişiye ait olduğunu anlayabiliyor. Başka bir ifadeyle sistem, kullanıcıların konuşmalarını kaydetmiyor; bunun yerine çevrede yayımlanan görünmez ses işaretlerini kullanarak cihazları birbirine bağlıyor ve kullanıcı profillerini daha ayrıntılı hâle getiriyor.

234 UYGULAMA BU YÖNTEMİ KULLANIYOR Araştırmacılar, Android platformunda bulunan 234 uygulamanın, kullanıcıların haberi olmadan bu ultrasonik sinyalleri dinlediğini belirledi. Bu uygulamaların çalışabilmesi için Wi-Fi bağlantısına bile ihtiyaç duyulmuyor. Tek gereken, daha önce verilen mikrofon izni. Uzmanlar, yıllar önce örneğin bir el feneri uygulamasına verilen mikrofon erişim izninin bile bu takip mekanizmasının önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

Bu bilgiler; konum verileri, internet tarama geçmişi, sadakat kartı alışverişleri ve milyonlarca internet sitesinde kullanıcı hareketlerini izleyen Facebook Pixel gibi sistemlerden elde edilen verilerle birleştirildiğinde, reklam şirketlerinin kullanıcılar hakkında son derece ayrıntılı dijital profiller oluşturabildiği belirtiliyor. Peki, sessiz takibi engellemek için neler yapılabilir? İşte, görünmez takibi durdurmanın en etkili 4 yolu...

1) MİKROFON İZİNLERİNİ KONTROL EDİN iPhone: Ayarlar → Gizlilik ve Güvenlik → Mikrofon Mikrofon kullanmasına gerek olmayan uygulamaların erişimini kapatın. Android: Ayarlar → Gizlilik → İzin Yöneticisi → Mikrofon Mikrofon izni gerektirmeyen uygulamaların erişimini kaldırın. Özellikle hesap makinesi gibi uygulamalarda mikrofon izni bulunması ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendiriliyor.

2) REKLAMLARI KAPATIN iPhone: Ayarlar → Gizlilik ve Güvenlik → Apple Advertising "Kişiselleştirilmiş Reklamlar" seçeneğini devre dışı bırakın. Android: Ayarlar → Gizlilik → Reklamlar → Reklam Kimliğini Sil Bu işlem reklamları tamamen kaldırmasa da, ilgi alanlarınıza göre hedeflenen reklamların azaltılmasına yardımcı oluyor.

3) AKILLI TV'LERDE NE YAPMALI? Samsung TV: Ayarlar → Destek → Şartlar ve Politikalar "Bilgi servislerini görüntüleme" özelliğini kapatın. LG TV: Ayarlar → Genel → Gizlilik ve Şartlar "Kişiselleştirilmiş Reklamlar" seçeneğini devre dışı bırakın.