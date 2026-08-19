AKP’li vekil duyurmuştu… Roberto Carlos, Müslüman olduğu iddialarını yalanladı

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in futbol efsanesi Roberto Carlos’un Müslüman olduğunu duyurmasının ardından Carlos’tan iddialara ilişkin açıklama geldi. Brezilyalı eski futbolcu, Faslı iş insanı ve menajerlik şirketi sahibi Souheila Tahiri ile evliliğinin ardından Müslüman olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Carlos, İslam’a büyük saygı duyduğunu ancak Müslüman olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan merkezli Okaz gazetesinin haberine göre, son günlerde Roberto Carlos’un yaklaşık dört hafta önce Müslüman olduğu ve Brezilya’daki Müslüman toplumunun tanınan isimlerinden Şeyh Cihad Hamada ile görüşmesinin ardından kelime-i şehadet getirdiği öne sürüldü. Carlos’un düğününde İslami nikâh töreni yapıldığına ilişkin fotoğraflar da sosyal medyada yayıldı.

Türkiye’deki iddia ise AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin tarafından kamuoyuna duyuruldu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Carlos’un Müslüman olduğunu ileri sürdü.

Ancak Roberto Carlos, Müslüman olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“İSLAM'A SON DERECE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM ANCAK...”

Carlos, Okaz’a yaptığı açıklamada, “İslam'a son derece büyük saygı duyuyorum. Eşimi namaz kılarken görmek harika. Ancak Müslüman olduğuma ilişkin dolaşan söylentiler doğru değil” dedi.

DÜĞÜNDE FARKLI İNANÇLARA UYGUN TÖREN DÜZENLENDİ

Carlos, Faslı eşi Souheila Tahiri ile gerçekleştirdikleri düğün törenine ilişkin de bilgi verdi.

53 yaşındaki eski futbolcu, düğünün aile üyelerinin farklı inançlarına uygun olacak şekilde birden fazla törenle gerçekleştirildiğini belirtti. Carlos, ailesinin Katolik olduğunu ve bu nedenle aile üyelerinin inançlarına uygun bir tören düzenlendiğini, bunun yanı sıra eşi ve Müslüman arkadaşlarının inançlarına uygun başka bir törenin de yapıldığını ifade etti.